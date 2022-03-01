محمد بن مسعود - الدمام - وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على اقتراح برغبة مستعجل يقضي بمنح قرض بمقدار 3 آلاف دينار للمواطن المستفيد من الوحدات السكنية، بشرط ان يتم ضم مبلغ القرض الممنوح للمواطن من قبل وزارة الإسكان مع المبلغ الإجمالي للوحدة السكنية التي يتم دفعها على أقساط شهرية.
وفي مداخلته أكد النائب أحمد الانصاري بأن المقترح سيساهم في إعانة المواطن على تجهيز الوحدة السكنية الحاصل عليها بما تتطلبه من حاجات ومستلزمات أساسية مما يضمن العيش الكريم للأسر البحرينية خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار التي تثقل كاهل المواطن البحريني بسبب الالتزامات الملقاة على عاتقه ولاسيما عند حصوله على الوحدة السكنية، حيث لا يستطيع المواطن تلبية احتياجات مسكنه من الأساسيات وذلك لمحدودية دخل المواطن.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «النواب»: قرض بـ3 آلاف دينار لكل مواطن يحصل على بيت الإسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.