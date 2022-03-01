اخبار الخليج – «النواب»: قرض بـ3 آلاف دينار لكل مواطن يحصل على بيت الإسكان

محمد بن مسعود - الدمام - وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على اقتراح برغبة مستعجل يقضي بمنح قرض بمقدار 3 آلاف دينار للمواطن المستفيد من الوحدات السكنية، بشرط ان يتم ضم مبلغ القرض الممنوح للمواطن من قبل وزارة الإسكان مع المبلغ الإجمالي للوحدة السكنية التي يتم دفعها على أقساط شهرية.

وفي مداخلته أكد النائب أحمد الانصاري بأن المقترح سيساهم في إعانة المواطن على تجهيز الوحدة السكنية الحاصل عليها بما تتطلبه من حاجات ومستلزمات أساسية مما يضمن العيش الكريم للأسر البحرينية خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار التي تثقل كاهل المواطن البحريني بسبب الالتزامات الملقاة على عاتقه ولاسيما عند حصوله على الوحدة السكنية، حيث لا يستطيع المواطن تلبية احتياجات مسكنه من الأساسيات وذلك لمحدودية دخل المواطن.