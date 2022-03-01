اخبار الخليج – «النواب» يوافق على عودة النائب والشوري إلى وظيفته بعد انتهاء عضويته

محمد بن مسعود - الدمام - وافق مجلس النواب في جلسته قبل قليل على الاقتراح بقانون بشان منح الحق لعضو مجلس النواب أو مجلس الشورى العودة إلى وظيفته التي كان يشغلها بعد انتهاء عضويته في السلطة التشريعية، مع احتساب مدة عضويته في أحد المجلسين ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، بشرط أداءه الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة عنه وعن جهة عمله.

وفي مداخلتها أكدت النائب معصومة عبدالرحيم بأن المقترح من شأنه تشجيع فئة الشباب على خوض المعترك السياسي والانتخابات المقبلة طالما يمنحهم القانون الأمان الوظيفي والاسري، وبدلا من ان تكون مقاعد المجلس مخصصة فقط للمتقاعدين والتجار فقط.

كما طمئن النائب فاضل السواد اعضاء المجلس بأن المقترح لن ينطوي على أي شكل من اشكال المحاباة كما يعتقد او ربما يفرض على النائب نوعا من التخوف والتقصير في اداء عمله قائلا «دعونا لا ننظر للنصف الفارغ من الكأس» فالقانون سيجنب النائب اي حالات اختصام من اي وزير او مسؤول طالما عاد لعمله بقوة القانون.

من جانبه طالب النائب سيد فلاح هاشم بسحب المقترح لمزيد من الدراسة خاصة وانه ينطوي على اشكاليات عديدة ومنها الزام الحكومة بإرجاع موظفي القطاع الحكومي وتجاهل القطاع الخاص مما ينم عن عدم دراسة وافية للمقترح وقد يوقعنا في اشكاليات عديدة رغم ان الجميع مع الامان الوظيفي لكن من دون اي اشكاليات تذكر .

علما بإن من مقدمي الاقتراح النائب خالد صالح بوعنق، محمد خليفة بوحمود، أحمد يوسف الأنصاري، عبدالله خليفة الذوادي.