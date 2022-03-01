محمد بن مسعود - الدمام - وافق مجلس النواب في جلسته قبل قليل على الاقتراح بقانون بشان منح الحق لعضو مجلس النواب أو مجلس الشورى العودة إلى وظيفته التي كان يشغلها بعد انتهاء عضويته في السلطة التشريعية، مع احتساب مدة عضويته في أحد المجلسين ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، بشرط أداءه الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة عنه وعن جهة عمله.
وفي مداخلتها أكدت النائب معصومة عبدالرحيم بأن المقترح من شأنه تشجيع فئة الشباب على خوض المعترك السياسي والانتخابات المقبلة طالما يمنحهم القانون الأمان الوظيفي والاسري، وبدلا من ان تكون مقاعد المجلس مخصصة فقط للمتقاعدين والتجار فقط.
كما طمئن النائب فاضل السواد اعضاء المجلس بأن المقترح لن ينطوي على أي شكل من اشكال المحاباة كما يعتقد او ربما يفرض على النائب نوعا من التخوف والتقصير في اداء عمله قائلا «دعونا لا ننظر للنصف الفارغ من الكأس» فالقانون سيجنب النائب اي حالات اختصام من اي وزير او مسؤول طالما عاد لعمله بقوة القانون.
من جانبه طالب النائب سيد فلاح هاشم بسحب المقترح لمزيد من الدراسة خاصة وانه ينطوي على اشكاليات عديدة ومنها الزام الحكومة بإرجاع موظفي القطاع الحكومي وتجاهل القطاع الخاص مما ينم عن عدم دراسة وافية للمقترح وقد يوقعنا في اشكاليات عديدة رغم ان الجميع مع الامان الوظيفي لكن من دون اي اشكاليات تذكر .
علما بإن من مقدمي الاقتراح النائب خالد صالح بوعنق، محمد خليفة بوحمود، أحمد يوسف الأنصاري، عبدالله خليفة الذوادي.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «النواب» يوافق على عودة النائب والشوري إلى وظيفته بعد انتهاء عضويته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.