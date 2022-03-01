اخبار الخليج – السعودية: تقديم خدمات وفق أعلى درجات التميز لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس حرص الرئاسة على تحقيق أعلى درجات التميز في الخدمات التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي والعمل على تطوير هذه الخدمات.

وناقش الرئيس العام، اليوم الثلاثاء، مع وكلاء الرئيس العام بالمسجد الحرام، خطة الرئاسة واستعداداتها لشهر رمضان المبارك.

وشدد على أهمية استشعار الجميع لعظم المسؤولية وقداسة المكان والزمان وتأدية المهام الموكلة إليهم على الوجه الأمثل، وضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

وأكد ضرورة تحديث الخدمات ورقمنتها ومواكبة إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للقاصدين وفق توجيهات قيادة المملكة وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك.