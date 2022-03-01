أمير القصيم يدشن جائزة “تمكين للأيتام” على مستوى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، جائزة “تمكين للأيتام”، التي أطلقتها جمعية أبوة لرعاية الأيتام بعنيزة بالشراكة مع المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام، بحضور رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله الطريف، وعدد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات بالمنطقة.

وتعد الجائزة مبادرة نوعية أطلقتها جمعية أبوة استلهاماً من برنامج تنمية القدرات البشرية، وشارك في الجائزة عبر منصتها قرابة ٨٦٠ طالباً وطالبة من أيتام المملكة، يمثلون حوالي ٢١ جمعية متخصصة بالأيتام.

ومن أهداف الجائزة نشر أجواء التنافسية المحمودة، وتمكين الأيتام من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

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وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما شاهده واطلع عليه من جهود وأنشطة تقدمها الجمعية لأبنائها الأيتام، وأهمية الرسالة النبيلة التي تحملها جمعية أبوة في خدماتها وبرامجها.

ونوه معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم، بدعم سمو الأمير للعمل الخيري المستمر فيما نوه رئيس الجمعية بدعم سمو أمير القصيم للمؤسسات الاجتماعية والأهلية في المنطقة وتفعيل دورها التوعوي والثقافي.