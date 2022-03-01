زيادة نسبة المعاملات الرقمية لخدمات التجزئة في سوليدرتي بنسبة 70٪ في عام 2021

محمد بن مسعود - الدمام - من منطلق حرص الشركة المستمر للارتقاء بتجربة العملاء والتحول الرقمي، شهدت سوليدرتي البحرين، إحدى كبريات شركات التأمين في مملكة البحرين وإحدى الشركات التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، ارتفاعاً في عدد معاملاتها الرقمية والذي بلغ 53٪ من إجمالي المحفظة الخاصة بخدمات التجزئة للعام 2021، مقابل 31٪ للعام الماضي، والذي يمثل نموًا بنسبة 70٪.

هذا وتعتبر سوليدرتي من الشركات السباقة في ريادة سوق التأمين للخدمات الرقمية، وذلك من خلال تسهيل وتيسير قنوات التواصل مع العملاء لإجراء جميع المعاملات في أي وقت ومن أي مكان، حيث حرصت سوليدرتي على تزويد عملائها بالعديد من الخدمات الرقمية والتي تضمنت خدمة التأمين عبر الفيديو ، وهو الأول من نوعه في مملكة البحرين ، إلى جانب خدمات أخرى مثل خدمة الدردشة الآلية عبر الواتساب ، والبوابة الإلكترونية والخدمة الرقمية الذاتية المتواجدة في جميع فروع الشركة، وغيرها من الخدمات المتميزة الأخرى.

وبهذا الخصوص صرح جواد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين، قائلاً: «لقد حرص فريق عمل سوليدرتي دائمًا على تركيز مبادراته نحو الارتقاء بالخدمات الرقمية كجزء من إستراتيجية الشركة للتحول الرقمي. كما شهدنا ارتفاعاً غير مسبوق فيما يخص عدد المعاملات الرقمية لخدمات التجزئة وبالتحديد منذ بداية جائحة كوفيد-19، كما انه و نتيجة لاستثمارنا المتواصل في تعزيز و تطوير البنية التحتية للخدمات الرقمية ومواكبة أحدث التقنيات العالمية مما مكننا من تقديم تجربة عملاء مبتكرة وفريدة من نوعها على مدى السنوات الماضيةز». وأضاف قائلاً: «نحن سعداء بكوننا في من رواد الابتكار الرقمي لقطاع التأمين في مملكة البحرين ، كما و نؤكد على الدوام التزامنا بترقية منتجاتنا وخدماتنا الرقمية لعملائنا الكرام».