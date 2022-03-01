شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 563 إصابة جديدة بكورونا بتراجع 90 حالة عن حصيلة أمس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة خلال الساعات الـ 24 الماضية (563) إصابة جديدة بفيروس كورونا بتراجع ٩٠ حالة عن حصيلة الأمس، وتعافي (839) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (554) حالة، وبلغ عدد الوفيات 3 وفيات.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (745590) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (724388) حالة، و (12201) حالة نشطة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (9001) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).