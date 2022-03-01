أمير الشرقية يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة التي تستضيفها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لمدة ثلاث أيام تحت عنوان “سلامة الإنسان بناء ونماء”، بحضور مدير الدفاع المدني بالشرقية اللواء عجاب الحربي، ونائب رئيس الجامعة الدكتور غازي العتيبي.

وأكد سموه أهمية استثمار الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في تكثيف التوعية للمواطنين لحمايتهم من الأخطار المختلفة، مشيدا بجهود رجال ومنسوبي الدفاع المدني في سبيل مساعدة وخدمة وحماية الجميع من المخاطر والحوادث.

وأوضح أن شعار الفعاليات “سلامة الإنسان بناء ونماء” له دلالات عميقة من حيث الاهتمام بسلامة الإنسان من جميع المخاطر، لكي يتمكن من مواصلة حياته بصورة طبيعية، مشيرا إلى أن مثل هذه الفعاليات التي يقيمها الدفاع المدني تظهر مدى أهمية نشر ثقافة السلامة للمواطنين عامة، تعزيزاً لدور الدفاع المدني وإتقانه لأدواته وتقنياته في سبيل الاطلاع بمسؤولياته في حماية الأرواح والممتلكات والقيام بدوره في جهود الإنقاذ والحماية والسلامة.

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من جانبه بين اللواء الحربي أن الفعاليات التي ستقام بالتعاون مع جامعة الامام عبدالرحمن تتضمن محاضرات حول كود البناء السعودي وتصميم وفحص أجهزة الكشف والوقاية من الحريق ومبادىء السلامة والوقاية من الحريق في المباني من منظور معماري والصحة والسلامة في بيئة العمل والسلامة المهنية، بالإضافة إلى ورش عمل حول السلامة من الحريق والاسعافات الأولية، والتطوع في الهلال الأحمر والسلامة والصحة المهنية، ومبادرة “دافع”، مشيرا إلى إقامة جلسات حوارية بهدف إثراء المعلومات مع الزوار من قبل مختص السلامة من الحريق والاطفاء والانقاذ والحماية المدنية، وتقديم عرض لشعار الفعالية وبعض الفيديوهات التوعوية القصيرة والصور التشويقية.