اخبار الخليج – الوكيل المساعد لشئون الزراعة د. عبدالعزيز عبدالكريم: بدء تقييم مشاركات جائزة الإبداع البلدي

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس لجنة جائزة الابداع في العمل البلدي الوكيل المساعد لشئون الزراعة الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم ان لجنة الجائزة بدأت بتقييم مشاركات المتقدمين بعد الانتهاء من فترة تقديم المشاركات في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

واشاد الدكتور عبد العزيز بنوعية وعدد الأفكار التي تقدم بها موظفو الوزارة، وقال « هناك مشاركات جيدة ومتنوعة جاءت من مختلف قطاعات الوزارة، وأفكار جديرة بالاهتمام».

وتابع «يوجد لدينا 37 مشاركة من قبل موظفي شئون البلديات، حيث احتلت المركز الاول في عدد المشاركات المقدمة بلدية المنطقة الجنوبية وفي المركز الثاني كل من ادارة الموارد البشرية وأمانة العاصمة وبلدية المحرق».

وأكد الدكتور عبد العزيز على توجيهات سعادة وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف على ضرورة دعم الأفكار الإبداعية في الوزارة وتبي هذه الأفكار التي من شأنها العمل على تطوير منظومة العمل البلدي بما يسهم في الارتقاء بالخدمة المقدمة من قبل الوزارة».

وأردف « نتطلع لتنفيذ الأفكار الفائزة ليعم مردودها على أرض الواقع، وأن يستمر طرح الأفكار والمقترحات على جميع المستويات بما يعزز آليات العمل البلدي ومستوى الإنجاز.

وأضاف «هناك متابعة مستمرة من قبل سعادة الوزير عصام بن عبدالله خلف، وتأكيده على ضرورة هذه الجوائز التي تسهم في بناء بيئة مؤسسية مشجعة وداعمة للإبداع» مشيدا في الوقت ذاته بالمشاركين من موظفي الوزارة، وكذلك اعضاء لجنة الجائزة من جامعة البحرين، وجمعية المهندسين البحرينية، ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى عدد من المسئولين بقطاعات بالوزارة.

وقال ن المسابقة أفسحت المجال للكوادر البلدية التي تخلص بعملها في مختلف قطاعات الوزارة لتقديم الأفكار التي من شأنها الاسهام في تعزيز مستويات الإنتاجية والكفاءة تماشيا مع أهداف الأولويات الحكومية التي تضع مصلحة الوطن والمواطن نصب الأعين.

وأكد الدكتور عبد العزيز انه سيتم الاعلان عن الفائزين خلال شهر مارس الجاري بعد الانتهاء من تقييم المشاركات حسب الآلية والمعايير التي وضعتها اللجنة.