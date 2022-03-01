محمد بن مسعود - الدمام - وزير الدفاع الروسي يكشف موعد انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن مجموعة القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا ستواصل القيام بمهام العملية العسكرية هناك حتى تحقيق أهدافها.

وأضاف وزير الدفاع الروسي: حماية بلادنا من تهديد عسكري من الغرب هي المهمة الرئيسية للعملية الخاصة في أوكرانيا.

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وتابع: جيشنا لا يحتل الأراضي الأوكرانية ويتخذ كل الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم، مضيفًا: الضربات أثناء العملية تتم فقط على منشآت عسكرية وباستخدام أسلحة عالية الدقة فقط.