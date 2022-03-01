محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. فيديو نادر للملك فهد يكشف فيه سبب سماحه للطائرات الروسية بالهبوط في جدة وماذا طلب منه الاتحاد السوفيتي

وثق مقطع فيديو نادر جلسة حوارية، شارك فيها الملك فهد رحمه الله وكشف من خلالها سبب سماحه بهبوط الطائرات الروسية في جدة وماذا طلب الاتحاد السوفيتي منه. وروى الملك فهد من خلال الفيديو الذي نشره حساب “الملك فهد” على موقع تويتر أن الاتحاد السوفيتي طلب منه أن تأتي الطائرات السوفيتية إلى جدة لحمل المصاحف التي كانت تنوي المملكة إرسالها للمسلمين هناك. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأضاف الملك فهد أنه سأل الاتحاد السوفيتي عن سبب طلبه بنقل المصاحف إلى المسلمين المتواجدين هناك خاصة وأن الطائرات السعودية تقدر على نقلها، ليرد عليه رئيس الاتحاد قائلًا: “أريد أن يُقال إننا نقلنا المصاحف للمسلمين”، ورحبت المملكة بذلك معتبرة ذلك نصراً من الله، خاصة أن هذا الطلب كان الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد السوفيتي.

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