اخبار الخليج – وفاة شخص إثر حادث مروري بين 4 مركبات بالقرب من دمستان

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وفاة شخص إثر حادث مروري بين 4 مركبات على شارع زيد بن عميرة بالقرب من منطقة دمستان. وقالت الداخلية، عبر حسابها الرسمي على «توتير»: «وفاة شخص إثر حادث مروري بين 4 مركبات على شارع زيد بن عميرة بالقرب من منطقة دمستان، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع.»

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