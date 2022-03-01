محمد بن مسعود - الدمام - “زيلينسكي” يكشف هذا ما توصلت اليه المفاوضات مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أن الجولة الأولى في المفاوضات مع روسيا لم تحقق النتائج التي تريدها أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في كلمة وجهها عبر الفيديو إن الجولة الأولى من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لم تحقق نتائج “نريدها”. وأشار إلى أن الطرف الأوكراني سيقرر “كيفية التحول للجولة الثانية” بعد أن يتناول نتائج الجولة الأولى بالتحليل.

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وجرت المفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في يوم 28 فبراير/شباط في بيلاروسيا.

وكان مكتب الرئيس الأوكراني قد قال في وقت سابق إن الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات “وقف فوري لإطلاق النار وخروج قوات من أراضي أوكرانيا”.