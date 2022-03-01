اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعليم العالي تؤكد حرص المجلس على بناء شراكات مثمرة لإعداد جيل من القادة

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمعت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي عبر الاتصال المرئي مع الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيسة مجلس إدارة إنجاز البحرين والسيدة هناء سرواني المدير التنفيذي في إنجاز البحرين.

وخلال اللقاء، رحبت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة برئيسة مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مشيدة بما تقوم به المؤسسة من انشطة هادفة ساهمت في تعزيز روح النجاح والريادة لدى جيل المستقبل مؤكدة في هذا الصدد سعي مجلس التعليم العالي لبناء شراكات مثمرة للمساهمة في إعداد جيل من القادة المؤهلين الذين يستطيعون العمل والنجاح في ظل المتغيرات العالمية.

ومن جانبهم، عربت الشيخة حصة آل خليفة والسيدة سناء سرواني عن خالص تقديرهم لسعادة الأمين العام على اهتمامها بنجاحات مؤسسات المجتمع على مختلف الأصعدة، مؤكدين حرصهم على تنمية التعاون مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز استمرار تمكين شباب البحرين في الارتقاء بالمهارات والابتكار.