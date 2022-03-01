اخبار الخليج – الأوقاف السنية: إعادة فتح صالات المناسبات ابتداء من اليوم الثلاثاء 1 مارس

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة الأوقاف السنية، عن إعادة فتح صالات المناسبات ابتداء من اليوم الثلاثاء 1 مارس
وشددت إدارة الأوقاف السنية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات المعلن عنها من قبل فريق البحرين الوطني لمواصلة التصدي لمواجهة فيروس كورونا، داخل كافة مرافق الصالات.
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