اخبار الخليج – الأوقاف السنية: إعادة فتح صالات المناسبات ابتداء من اليوم الثلاثاء 1 مارس

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة الأوقاف السنية، عن إعادة فتح صالات المناسبات ابتداء من اليوم الثلاثاء 1 مارس

وشددت إدارة الأوقاف السنية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات المعلن عنها من قبل فريق البحرين الوطني لمواصلة التصدي لمواجهة فيروس كورونا، داخل كافة مرافق الصالات.