اتفاقية شراكة بين التمويل الوطني و بن هندي وترانز جلف

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت مجموعة بيت التمويل الوطني اتفاقية مع شركة بن هندي الوكيل المعتمد لسيارات «كيا» وشركة ترانز جلف لتأجير السيارات في إطار الحرص على تعزيز الشراكة بين المؤسسات في قطاع بيع وتمويل السيارات وتطوير سبل التعاون بينهم لما يخدم المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وأكد السيد علي رضا محمد مدير الخدمات المصرفية بمجموعة بيت التمويل الوطني ان هذه الاتفاقية تتماشى مع الرؤية التي وضعتها المجموعة في سبيل مواصلة ازدهار ونمو الخدمات المميزة التي تقدمها لكافة المواطنين والمقيمين والشركات.

وأشار إلى أن رؤية مجلس الادارة ماضية في تعزيز شراكتها مع مختلف الشركات بما يتماشى مع أوضاع السوق المستجدة وتحقيق كامل الاهداف التي وضعها مجلس الادارة في سبيل تنشيط حركة البيع والدفع بمشاريع القطاع الخاص والنهوض بها تماشياً ما رؤية المملكة الاقتصادية «2030».

وكشف أن الاتفاقية انطلقت في الفترة الماضية وقد تسلمت شركة بن هندي للسيارات أسطولاً جديداً من المركبات بتمويل من بيت التمويل الوطني، إلى شركة خدمات ترانز جلف لتأجير السيارات، حيث شهد التسليم حضور ممثلي الشركات الموقعة على الاتفاقية.

وأشاد بهذه الاتفاقية الرامية إلى انفتاح الشركات على هذا النوع من التعاون من خلال سياسة تشاركية تهدف الى بلورة استراتيجية فاعلة ترتقي بالعمل في القطاع الخاص.

وتأتي الاتفاقية في سبيل إرساء قواعد الشراكة وضبط أطر التعاون بين الشركات، وحرص الجهات الموقعة على الاتفاقية في تنشيط حركة البيع والدفع بمشاريع القطاع الخاص والنهوض بها من خلال اعتماد آليات تمويل أكثر تلائما مع ما هو مطلوب، والحرص على خطة عمل مشتركة بين الاطراف الثلاثة لإرساء مبدأ الربح للجميع.