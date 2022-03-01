«الإثمار القابضة»: هيئة الرقابة الشرعية تقر عدم وجود زكاة على الشركة لعام 2021

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت شركة الاثمار القابضة في بيان لها اليوم بأن اجتماع هيئة الرقابة الشرعية المنعقد في 30 يناير من العام 2022، أقر بأنه بناءا على النتائج المالية للشركة في العام 2021، فأنه لا توجد زكاة على الشركة لعام 2021.
وقد تم حساب الزكاة وفق المعيار الشرعي للزكاة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والاسلامية، وان مسئولية اخراج الزكاة بالنسبة للمساهمين تقع عليهم.
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