محمد بن مسعود - الدمام - حققت شركة اي بي ام تيرمنالز صافي ارباح وصلت لـ7.984 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في الـ31 من ديسمبر الماضي، مقابل تحقيقها لأرباح بواقع 13.662 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بأنخفاض قدره 41.6%.
ووصل العائد على السهم العادي الى 89 فلس للسهم الواحد، مقابل تحقيقه لـ152 فلس لنفس الفترة من العام الماضي.
وقد اوصى مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 89 فلس للسهم الواحد.
كانت هذه تفاصيل خبر 8 ملايين دينار صافي ربح «اي بي ام تيرمنالز» في العام 2021.. وتوصية بتوزيع ارباح نقدية بمعدل 89 فلس للسهم الواحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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