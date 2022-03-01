“صحة المدينة” تفرض 223 مخالفة للإجراءات الاحترازية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

فرضت الفرق الرقابية الميدانية لصحة المدينة المنورة خلال جولاتها التفتيشية على أسواق النفع العام 223 مخالفة، وذلك خلال الشهر الماضي

وأكدت صحة المدينة المنوّرة أنها نفّذت 2710 جولات رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي قامت بها بمشاركة الجهات المختصّة للتأكّد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)

وأوضحت أن الجولات شملت المراكز التجارية، والأسواق العامة، والمطاعم، كما قدّمت من خلالها التوعية الصحية لـ 6602 شخص