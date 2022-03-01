فلاورد ترعى منتدى MIT لريادة الأعمال في السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، كراعي ضيافة لمسابقة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي الذي أقيم في مركز الملك سلمان للمؤتمرات في المدينة المنورة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، من 21 إلى 23 فبراير.

منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي هو جزء من شبكة عالمية من فروع منتدى MIT العالمي لريادة الأعمال المكرّسة لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار حول العالم. يعمل المنتدى على تزويد روّاد الأعمال الجدد في مجال التكنولوجيا بالمعلومات ويقيّم الصلات بينهم وبين اللاعبين الرئيسيين في البيئة الحاضنة، ويدرّبهم بهدف مساعدتهم في تحويل أفكارهم بسرعة إلى شركات تساهم في تغيير العالم.

وقال المدير التنفيذي لإقليم الخليج العربي في فلاورد محمد العريفي: «كل الشكر والتقدير لأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز على رعايته ودعمه هذا المنتدى العالمي المعني بدعم الشباب والرياديين السعوديين الذي يتماشى مع رؤية 2030 للمملكة. نحن في فلاورد فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث المهم وجزءاً من رحلة المملكة لجعل هذه الرؤية واقعاً يعود بالخير علينا وعلى المنطقة بأكملها بالخير والتطور».

إيماناً من فلاورد بدعم الشباب في مجال ريادة الأعمال والمشاركة في مثل هذا النوع من المؤتمرات، قامت فلاورد برعاية المنتدى وتضمنت رعايتها تزيين جميع قاعات المركز بالورود.

للذكر فلاورد متجر إلكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.