اخبار دوليه – ارتفاع منكوبي الفيضانات في ماليزيا إلى أكثر من 22 ألف شخص

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع عدد منكوبي الفيضانات التي تشهدها عدد من الولايات الماليزية إلى 22056 شخصا مع استمرار مستوى الخطر القائم نتيجة ارتفاع مناسيب المياه في عدد من الانهار.
وقالت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) إن مراكز الإيواء في ولايتي (ترنغانو وكلانتان) استقبلت حتى مساء أمس الاثنين 22056 شخصا موزعين على 209 مركز للايواء المؤقت.
وحذرت من أن منسوب مياه في ستة أنهار بالولايتين لايزال عند مستوى الخطر، حيث يتجاوز عمق بعضها 24 مترا.
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