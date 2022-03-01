اخبار دوليه – الولايات المتحدة و9 دول أعضاء بمجلس الأمن يدعون كوريا الشمالية للتخلي كليا عن أسلحة الدمار الشامل

محمد بن مسعود - الدمام - أدانت الولايات المتحدة و9 دول أخرى أعضاء في مجلس الأمن الدولي التجربة الصاروخية الباليستية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا، داعين بيونغ يانغ إلى العودة إلى الحوار.

وقال ممثلو الدول العشر الأعضاء في بيان مشترك: «إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي يوم 27 هو مثال آخر على النمط الأخير لسلوك كوريا الشمالية المزعزع للاستقرار»، معربين عن إدانتهم بشدة لهذه الأعمال غير القانونية والمزعزعة للاستقرار.

وأشار البيان الذي وقعه كذلك رئيس بعثة كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة إلى أن هذه التجربة الصاروخية تعد العاشرة التي يتم فيها إطلاق صاروخ باليستي حتى الآن هذا العام، في انتهاك صريح لقرارات متعددة لمجلس الأمن.

ودعا الموقعون على البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشددين على ضرورة الزام كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية بشكل كامل لا رجوع فيه.

كما أكد البيان التزام الدول العشر بالتواصل مع كوريا الشمالية، وحثوها على الاستجابة لدعوات الحوار .

وتشمل الدول العشر الولايات المتحدة وألبانيا وأستراليا والبرازيل وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا واليابان ونيوزيلندا والنرويج.