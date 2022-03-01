«الحصيني» يتوقع ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بدءًا من اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن توالي الحرارة ارتفاعها التدريجي، اليوم الثلاثاء، ويتراوح الارتفاع من «5 7» درجات مئوية، عما تم تسجيله أمس الإثنين

كما توقع الحصيني، عبر تويتر، هطول أمطار على المرتفعات الغربية والجنوبية، وكذلك على سلطنة عُمان

وأضاف الحصيني، أن الأجواء كانت باردة فجر اليوم الثلاثاء على معظم المناطق، وسجلت مدينة طريف أقل درجة حرارة بـ7 مئوية، فيما كانت جازان أعلاها بـ25 مئوية، وسجلت الرياض 12 مئوية