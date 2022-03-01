محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن توالي الحرارة ارتفاعها التدريجي، اليوم الثلاثاء، ويتراوح الارتفاع من «5 7» درجات مئوية، عما تم تسجيله أمس الإثنين
كما توقع الحصيني، عبر تويتر، هطول أمطار على المرتفعات الغربية والجنوبية، وكذلك على سلطنة عُمان
وأضاف الحصيني، أن الأجواء كانت باردة فجر اليوم الثلاثاء على معظم المناطق، وسجلت مدينة طريف أقل درجة حرارة بـ7 مئوية، فيما كانت جازان أعلاها بـ25 مئوية، وسجلت الرياض 12 مئوية
كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني» يتوقع ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بدءًا من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.