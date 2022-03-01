مقتل 11 مدنياً على الأقل في قصف على مدينة خاركيف الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
قتل 11 شخصاً على الأقل في قصف روسي على أحياء سكنية في خاركيف، ثانية أكبر مدن أوكرانيا على الحدود مع روسيا، كما أعلن حاكم المنطقة أمس الاثنين، مبدياً مخاوفه من وقوع عشرات القتلى
وقال حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف على مواقع التواصل الاجتماعي: “العدو الروسي يقصف أحياء سكنية”، مضيفاً: “نتيجة هذا القصف الذي لا يزال متواصلاً، لا يمكننا استخدام أجهزة الإغاثة… هناك حالياً 11 قتيلاً وعشرات الجرحى”، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية
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