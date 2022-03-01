تدخل إيلون ماسك في الأزمة الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات :

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن خدمة الإنترنت عبر القمر الصناعي ستار لينك المملوك لشركته سبايس إكس تم تفعيلها في أوكرانيا، وذلك بعد أن حث مسؤول في كييف عملاق التكنولوجيا على توفير محطات تلك الخدمة لبلاده التي تتعرض لغزو روسي.

وقال ماسك في تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “بدأ تشغيل خدمات ستار لينك في أوكرانيا، وهناك المزيد من المحطات في الطريق إليكم”.

وجاءت تلك التغريدة بعد عشر ساعات من مطالبة وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف لمالك ستار لينك بأن يوفر خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لبلاده.

ودوّن الوزير الأوكراني تغريدة على حسابه على تويتر قال فيها مخاطبا إيلون ماسك: “بينما تحاول أنت استعمار المريخ، تحاول روسيا احتلال أوكرانيا. وبينما تصل صواريخك بنجاح إلى الفضاء، تهاجم الصواريخ الروسية المدنيين الأوكرانيين. لذا نطالبك أن تزود أوكرانيا بمحطات ستار لينك”.

كما طالب فيدروف الملياردير الأمريكي بمخاطبة “العقلاء في روسيا للوقوف” ضد الغزو الروسي الذي يقوده الكرملين.