شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف إكمال إجراءات منح طيبة بمساحة 39 مليون م2 بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة جدة عن صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على استئناف استكمال إجراءات المنح السكنية المجازة سابقًا لـ 16 مخططا في طيبة شمال شرق المحافظة، وذلك لمن سبق صدور قرارات التخصيص لهم، ويبلغ إجمالي القطع السكنية المفرجة 13,211 أرضاً سكنية بمساحة إجمالية تقدر بنحو 39 مليون م2 .

ولفتت الأمانة إلى أن مخططات طيبة سوف تُسهم في توفير قطع أراضٍ سكنية، في الوقت الذي تشهد فيه محافظة جدة أعمال تطوير وإزالة الأحياء العشوائية المُقدرة مساحتها بنحو 32 مليون م2.

وذكرت الأمانة في بيانها أن الأمر الكريم تضمن التوجيه بتخصيص مساحة تعويضية عن أرض الإصلاحية البالغة مساحتها نحو 6.2 ملايين م2 على أن تكون داخل مخططات طيبة.