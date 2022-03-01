اليابان وأمريكا تتعهدان بتكبيد روسيا تكاليف قاسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم الثلاثاء إن اليابان والولايات المتحدة تعهدتا بالعمل سويا لجعل روسيا “تدفع ثمنا باهظا” لغزوها أوكرانيا.
وفي تصريحات أدلى بها بعد وقت قصير من محادثاته عبر الإنترنت مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قال سوزوكي إن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق مع بعضهما البعض في العمل ضد روسيا التي غزت أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير .
وأضاف أن رفع البنك المركزي الروسي لأسعار الفائدة يعكس تأثير العقوبات المفروضة على روسيا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بعد مكالمة يلين مع سوزوكي إن الوزيرة تعهدت بالعمل عن كثب مع اليابان ودول مجموعة السبع الأخرى لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي و”فرض أقصى التكاليف” على موسكو.
من المقرر أن يجتمع وزراء مالية مجموعة السبع عن بعد اليوم لمناقشة العقوبات المالية على روسيا.
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وقالت وزارة الخزانة في بيان إن “الوزيرة يلين سلطت الضوء على قوة الإجراءات غير المسبوقة والمنسقة من جانب الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها، منهم اليابان، ورحبت بالإجراء الياباني الأخير حيال البنك المركزي الروسي وعزمها على اتخاذ إجراءات ضد روسيا البيضاء”.
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