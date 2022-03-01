اخبار السعوديه

الأرصاد تنبّه برياح نشطة على المدينة المنورة تستمر حتى السادسة مساءً

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنبّه برياح نشطة على المدينة المنورة تستمر حتى السادسة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة المدينة المنورة 28 رجب 1443 هـ الموافق 01 مارس 2022 م واس أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية ، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع. وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا