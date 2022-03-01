شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنبّه برياح نشطة على المدينة المنورة تستمر حتى السادسة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة المدينة المنورة 28 رجب 1443 هـ الموافق 01 مارس 2022 م واس أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية ، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع. وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء