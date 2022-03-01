شكرا لقرائتكم خبر عن التحقق من هوية «باحث التعداد» عبر توكلنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعلت الهيئة العامة للإحصاء، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، خدمة التحقق من هوية الباحث الميداني في تعداد السعودية 2022 من خلال تطبيق «توكلنا».

وأوضحت الهيئة أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز الجهود نحو تمكين التحول الرقمي الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030. ولفتت إلى أن هدف إطلاق الخدمة هو رفع مستوى الشفافية والموثوقية لدى المواطن والمقيم، وإضفاء أكبر قدر من الطمأنينة لدى أرباب الأسر، وضمان تسهيل الأعمال الميدانية لبرنامج «تعداد السعودية 2022» وذلك أثناء زيارة الباحث الميداني التي تشهدها مرحلة تحديث العناوين الجارية حالياً، إضافةً إلى مرحلة العد الفعلي التي ستنطلق في التاسع من شهر مايو 2022، لافتة إلى أنه سيكون من حق المواطن والمقيم الاطلاع على البطاقة التعريفية للباحث الميداني من خلال المحفظة الرقمية الخاصة بالباحث عبر تطبيق توكلنا.