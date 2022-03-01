أميركا تطمئن أوكرانيا: سندعم بالعقوبات والسلاح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

بعدما فرضت واشنطن عقوبات واسعة النطاق على روسيا بالتعاون مع حلفاء آخرين من الغرب، شدد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يوم الثلاثاء، على أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد تقديم دعم لأوكرانيا.

وكشف كوليبا على تويتر، أنه وخلال المكالمة، أكد الوزير بلينكن دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا، موضحاً أنه أوضح للوزير الأميركي أهمية فرض مزيد من العقوبات على روسيا وتقديم مزيد من الأسلحة.

وأتت هذه التطورات بعدما فرضت واشنطن بالفعل عقوبات واسعة النطاق على روسيا من أجل تقليص قدرتها على الوصول إلى مواردها المالية خارج البلاد والاستثمارات والتكنولوجيا عقابا لها على غزو أوكرانيا.

كما سحبت أميركا من مخزوناتها لتقديم أسلحة لأوكرانيا في خريف 2021 وكذلك في ديسمبر كانون الأول، وأصدر الرئيس الأميركي

جو بايدن يوم الجمعة قرارا بمنح أوكرانيا أسلحة بقيمة 350 مليون دولار من المخزونات الأميركية.

إلا أن واشنطن رفضت طلبا من أوكرانيا بفرض منطقة حظر طيران فوق أراضيها لحمايتها من الهجمات الجوية الروسية وهي خطوة قد تضع القوات الغربية في صراع مباشر مع روسيا.