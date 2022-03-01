محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
قال قال إيجور تيريخوف، عمدة خاركيف إن قصف القوات الروسية للمدينة الواقعة في شرق أوكراينا أسفر عن عن سقوط قتلى وجرحى.
وأوضح تيريخوف في رسالة بالفيديو عبر موقع فيسبوك أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 37 آخرين. وأضاف أن 87 مبنى سكنيا تضررت جراء القصف الروسي.
كما ترددت تقارير عن دمار عدة مبان إثر هجمات صاروخية قرب العاصمة كييف مساء الاثنين.
وذكرت صحيفة “أوكرانيسكا برافدا” نقلا عن وزارة الداخلية أن أضرارا لحقت بمهجع ومبنيين سكنيين مؤلفين من خمسة طوابق في مدينتي فاسيلكيف وبيلا تسيركفا جنوب غربي كييف ومنطقة كالينيفكا شمال غربي العاصمة.
ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بصورة مستقلة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر عمدة خاركيف الأوكرانية: مقتل 9 أشخاص على الأقل إثر قصف روسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.