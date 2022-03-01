إيلون ماسك يزوّد أوكرانيا بالإنترنت الفضائي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
قالت أوكرانيا أمس الاثنين إنها تلقت وحدات لاستقبال إرسال الإنترنت الفضائي من ستارلنك تبرعت بها شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
وقال ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني على تويتر أمس الاثنين “ستارلنك هنا… شكرا إيلون ماسك”، ونشر صورة لشاحنة تبدو كالمركبات العسكرية محملة بأجهزة استقبال الانترنت الفضائي، وذلك بعد أيام من طلب المساعدة من ماسك.
ورد ماسك مالك شركة سبيس إكس مغردا “على الرحب والسعة”.
وتبدو وحدات استقبال الانترنت الفضائي كالأطباق التي تلتقط البث التلفزيوني عبر القمر الصناعي وتوفر خدمة انترنت سريعة نسبيا عن طريق التوصيل مع عدد كبير من الأقمار الصناعية.
ولم ترد سبيس إكس حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.
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