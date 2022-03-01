صور أقمار اصطناعية أميركية تظهر قافلة عسكرية روسية تتجه صوب كييف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها السادس، أظهرت صور بالأقمار الصناعية من شركة “ماكسار” قافلة عسكرية روسية طولها أكثر من 3 أميال تتجه نحو العاصمة الأوكرانية كييف.
ونشرت الشركة ومقرها أميركا، صورا ملتقطة بالأقمار الصناعية الجديدة، أظهرت القافلة العسكرية الروسية، بالقرب من منطقة إيفانكيف، التي تبعد حوالي 40 ميلا أي ما يعادل 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة الأوكرانية.
كما رصدت أيضاً انتشار وحدات هليكوبتر تضم قوات هجومية برية جنوب بيلاروسيا على بعد أقل من 32 كم شمال حدود أوكرانيا.
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