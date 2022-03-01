عاجل | 18 حظيرة لإيواء الكائنات المفترسة

علمت «دوت الخليج» أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بصدد التعاقد مع شركة، لتوريد وتركيب وتجهيز 18 حظيرة من أجل استيعاب الكائنات المفترسة في مركز الإيواء بالثمامة.

مجموعات خاصة

بحسب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، يعتبر مركز الإيواء من القطاعات المهمة التي أسسها المركز، حيث يقوم بدور مهم في متابعة الكائنات الفطرية بالمجموعات الخاصة، بهدف التأكد من مناسبة تلك الأماكن الكائنات الموجودة فيها، بالإضافة للتأكد من سلامة القطعان الفطرية في المجموعات الخاصة من الأمراض التي يمكن أن تنتشر بين تلك الكائنات.

تعاون مشترك

تتم مراقبة تجارة الأنواع الفطرية في الأسواق المحلية، ومصادرة الأنواع المحرم الاتجار بها دوليا، بالإضافة إلى مصادرة الأنواع المحلية الممنوع اصطيادها.

ويحفظ المركز، بالتعاون مع بعض الجهات على المنافذ مثل إدارة الجمارك وسلاح الحدود، في حال مصادرة أي من الكائنات الفطرية، تلك الكائنات لحين الانتهاء من القضايا المتعلقة بها.

كائنات فطرية يأويها المركز

أسود

نمور

فهود

ذئاب

ضباع

عقبان

صقور

نسور

ثعابين

بعض الكائنات المائية