متحدث “التجارة” يروي واقعة لمواطن تستر على وافد يعمل في مجال التمور

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عن واقعة لمواطن بمنطقة القصيم تستر على عامل في مجال التمور مقابل سداد إيجار منزله البالغ 12 ألف ريال سنويًا.

وأضاف الحسين أنه عندما تبين للمواطن ضخامة المبلغ الذي يجنيه الوافد قرر العمل بنفسه وتجاوز دخله خلال عام 180 ألف ريال، مبينًا أنه زار الوزارة مقدمًا الشكر على باب الرزق الذي فُتح له.

وأوضح خلال جلسة أمير القصيم الأسبوعية بعنوان “التستر وأثره على الاقتصاد والأمن الوطني”، أن فرع وزارة التجارة بالقصيم يحيل 3 قضايا يوميًا للنيابة العامة، لافتًا إلى أن النظام الجديد يوحّد الجهود الحكومية عبر تمكين 5 جهات من ضبط جرائم ومخالفات التستر.