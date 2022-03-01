محمد بن مسعود - الدمام - بعد العقوبات التي وضعتها امريكا عليها .. صنعاء توجه رسالة هامة إلى روسيا

أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، محمد علي الحوثي ، استعداد صنعاء شراء المشتقات النفطية من روسيا .

وقال الحوثي في تدوينة على منصة التدوين (تويتر): “بامكان شركات روسيا النفطية بيع البترول والديزل لليمن فهي ليست في قائمة الحظر”.

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ملمحاً إلى أن الخطوة ستحقق هدفين في آن، تلبية احتياجات اليمن من الوقود، والرد على العقوبات الامريكية والأوروبية على روسيا المفروضة عليها بعد هجومها على أوكرانيا ، بالقول: “وكما في المثل حج وبيع مسابح”.