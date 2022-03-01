محمد بن مسعود - الدمام - حكومة صنعاء تصدر قرار تاريخي لأول مرة منذ سنوات بشأن أسعار صرف الريال اليمني وإعلان هام لكافة المواطنين

وجه البنك المركزي الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، في صنعاء ، بإيقاف عدد من شركات الصرافة، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.

وقالت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء في تعميم موجه إلى منشآت وشركات الصرافة، وشبكات التحويل المالية المحلية، إنه‘‘بناءً على توجيهات البنك المركزي يتم إيقاف التعامل مع سبع شركات صرافة’’.

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وأوضح البيان أن الشركات والمنشآت التي تم إيقافها هي:

1- شركة التكامل للصرافة.

2- فارع الدمام للصرافة.

3- التقوى للصرافة.

4- أبو زيد للصرافة.

5- احمد محمد غالب للصرافة.

6- مركز الحضاري للصرافة.

7- شركة سكاي موني للصرافة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تغلق فيها جماعة الحوثي محلات صرافة، منذ نحو 5 سنوات، عقب نقل البنك المركزي إلى عدن، في ظل استمرار فصل القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين عن البنك المركزي في عدن.