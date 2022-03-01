شرب 8 أكواب من الماء لصحة أفضل.. حقيقة أم خرافة؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

نسمع دائماً عن الفوائد المزعومة للاستهلاك الزائد للمياه والتي لا حصر لها، بدءاً من شرب ثمانية أكواب لتحسين الذاكرة والصحة العقلية إلى زيادة الطاقة والحصول على بشرة أفضل، لكن يبدو أن لبعض خبراء الصحة رأى آخر في الموضوع.

فقد أوضحت كيلي آن هيندمان، باحثة وظائف الكلى في جامعة ألاباما في برمنغهام، أن تفسير شرب الماء بكثرة تم تضخيمه، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأضافت أن “الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم بالتأكيد، لكن فكرة أن مجرد شرب المزيد من الماء سيجعل الناس أكثر صحة ليست صحيحة”.

كما قالت إنه “ليس صحيحاً أن معظم الناس يتجولون وهم يعانون من الجفاف المزمن أو أننا يجب أن نشرب الماء طوال اليوم”.

من جهته، بيّن الدكتور جويل توبف، أخصائي أمراض الكلى وأستاذ الطب الإكلينيكي المساعد في جامعة أوكلاند في ميشيغان أن أهم مقياس للترطيب هو التوازن بين الصوديوم والماء في الجسم.

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وقالت تامارا هيو-باتلر، عالمة التمارين والرياضة في جامعة واين ستيت، إن النصيحة الدارجة هي شرب ثمانية أكواب من الماء يومياً، مؤكد ة أن هذه الفكرة مجرد خرافة.

كذلك، أضافت أن عوامل عدة مثل حجم الجسم ودرجة الحرارة في الهواء الطلق ومدى صعوبة التنفس والتعرق ستحدد مقدار ما نحتاجه من الماء.