محمد بن مسعود - الدمام - ‏5 علامات تحذيرية خطيرة تستدعي إجراء فحص سريع للقلب

تعدُّ أمراض القلب واحدة من أخطر الأمراض، حيث يؤكد العلماء أنها السبب الرئيسي للوفيات حول العالم، إلا أن الكثيرين غالباً ما يتجاهلون العلامات التحذيرية لهذه الحالة؛ لعدم معرفتهم بها.

وعلى الرغم من أن بعض أعراض أمراض القلب قد تكون معروفة، مثل آلام الصدر وضيق التنفس وغيرها، إلا أن ثمة أعراضاً لا يعلمها إلا الاختصاصيون بسبب ارتباطاتها المتشعبة بأعضاء جسم الإنسان.

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إليك في الآتي 5 علامات تستدعي إجراء فحص سريع للقلب:

علامات تدل على أمراض القلب

توجد مؤشرات طبية “أكثر إثارة للدهشة” تدل على وجود مشكلة طبية أساسية، يجب على أثرها فحص القلب بشكل مباشر؛ لضمان سلامة الجسم، وهي:

– ازرقاق الشفاه والجلد

قد يكون ازرقاق الجلد والشفتين علامة على الإصابة بأمراض القلب؛ حيث يعتبر اللون الأزرق مؤشراً على نقص الأكسجين في الدم أو ضعف الدورة الدموية، الأمر الذي يتطلب مراجعة فورية لطبيب القلب.

– الأظفار المتعرجة

تعرجات الأظفار قد تؤشر على وجود مشكلة في القلب

يعتبر الخبراء أن تعرج الأظفار في أصابع اليد أو أصابع القدم علامة أخرى على مشاكل القلب، حيث يدل حدوث هذه الحالة على أن الدم المؤكسج لا يصل إلى الأصابع.

– اللثة غير الصحية والأسنان المتعفنة

تشير الأبحاث إلى أن الأسنان المخلخلة وغير الصحية والتهاب اللثة، يسببان التهابات قد تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

إذ يمكن للبكتيريا التي تعيش في الفم، عندما يكون الشخص مصاباً بأمراض اللثة، أن تنتقل إلى مجرى الدم، وتدخل القلب وتصيب مباشرة صمامات القلب الضعيفة. وهذا مقلق بشكل خاص للمرضى الذين لديهم صمامات قلب اصطناعية.

– تجعد شحمة الأذن

يؤكد العلماء أن حدوث تعرجات في شحمة الأذن، أو ما يعرف طبياً باسم “علامة فرانك”، هي مؤشر على الإصابة بمرض القلب التاجي.

وأظهرت دراسات متعددة وجود ارتباط بين تجعد الأذن وتضخم أو تصلب الشرايين، أو الأمراض المتعلقة بتصلب الشرايين.

– نتوءات دهنية على الجلد

يمكن أن تكون النتوءات الدهنية التي تظهر فجأة على الجلد، المعروفة باسم “الورم الأصفر البركاني”، مؤشراً على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بشكل خطير وعلامة محتملة على الإصابة بأمراض القلب.

ويمكن أن تظهر مجموعات من هذه النتوءات في أي مكان من الجسم، بما في ذلك الكتفان والذراعان والساقان والأرداف وحول العينين.

ويوصي الخبراء بضرورة استشارة الطبيب فوراً في حال ظهور هذه الأعراض؛ لتجنب تفاقم أي مشكلة قلبية في حال وجودها.

أعراض أخرى للقلب

هناك أعراض أخرى تظهر على الشخص، وقد تكون مؤشراً على مرض خطير يهدد القلب:

– آلام في المعدة أو عسر الهضم:

قد يشير الإحساس بالحرقان أو الألم من نوع عسر الهضم في الصدر أو المعدة إلى نوبة قلبية أو مشكلة في القلب.

في حين أن عسر الهضم يسبب أعراضاً مشابهة جداً لأعراض النوبة القلبية؛ لذا يجب عدم تجاهل هذه المشاعر. وسرعة زيارة طبيب القلب أو الاتصال بالطوارئ عند الشعور بهذا العارض.

– ألم في الصدر:

عند الشعور بألم في الصدر، فقد تكون هذه حالة طبية طارئة ويجب الاتصال بالطوارئ.

وإذا بدأت آلام الصدر عند إجهاد نفسك، ولكنها اختفت عند التوقف، فهذا مدعاة للقلق. ويمكن أن تشير إلى الذبحة الصدرية، وعادة ما يكون سببها مرض القلب التاجي.

– الشعور بالتعرّق:

يعد هذا العارض أحد العلامات التحذيرية غير العادية التي يمكن أن تشير إلى أمراض القلب. عند الشعور بالحرارة والعرق مصحوباً بآلام في الصدر، يجب طلب سيارة الإسعاف، فقد تكون هذه علامة على نوبة قلبية وشيكة.

– آلام الفك أو الظهر:

عندما تضرب النوبات القلبية، يمكن الشعور بالألم في أجزاء أخرى من الجسم، بينها الشعور بالألم في الفك أو الظهر. وإذا استمر هذا الألم فيجب الاتصال بالطوارئ.

– تورم الكاحلين:

رغم شيوع تورم الكاحلين، وهناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث ذلك، إلا أنها قد تشير أيضاً إلى قصور القلب.

وفي كلتا الحالتين، من المفيد زيارة الطبيب لعلاج هذه الأعراض قبل أن تؤدي إلى حالة أكثر خطورة.