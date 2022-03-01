محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. جنود روس أسرى في أوكرانيا يكشفون عن مفاجأة بشأن “خداعهم” من قادتهم بعد إرسالهم للقتال

نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية مقطع فيديو لأسرى روس في مدينة “خاركيف” ثاني كبرى المدن الأوكرانية كشفوا من خلاله عن “خداعهم” من قادتهم بعد إرسالهم للقتال.

وأظهر المقطع المتداول خمسة جنود روس وأيديهم مقيدة، وقالوا: إنهم “لا يريدون الحرب ويرغبون في العودة إلى ديارهم بعد أن تم خداعهم من قبل قادتهم في موسكو”.

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وقال أول جندي روسي: “جئنا إلى هنا للتدريب لكننا تعرضنا للخداع وهكذا أنا هنا”، فيما رد الجندي الثاني بنفس الجواب؛ قائلًا: “نعم للتدريب، أرسلني القادة إلى هنا”.

وردَّ الجندي الثالث: “قيل لنا أننا أرسلنا للتدريب في البداية، لكننا وضعنا في الخطوط الأمامية”، وظهر جندي روسي رابع بقوله: “أبلغونا أن كل شيء سيكون على ما يرام.. لم نكن نعرف شيئًا”.