تركي آل الشيخ يعلن توحيد سعر تذكرة دخول “ونتر وندرلاند” لجميع أيام الأسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، توحيد سعر تذكرة الدخول لمدينة الألعاب ونتر وندرلاند بالرياض، لتكون بذات السعر لجميع أيام الأسبوع. وأوضح آل الشيخ أن السعر الموحد هو 55 ريالاً، وسيشمل ذلك أيضاً أيام العطلة، حيث كان السعر سابقاً يضاعف في أيام الخميس والجمعة والسبت ليصل إلى 110 ريالات. أخبار قد تهمك

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