شكرا لقرائتكم خبر عن 68 مليون ريال لصيانة 1281 كم و14 جسرا بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية لـ ”الخليج 365”، إجراء أعمال الصيانة الدورية للطرق القائمة، والبالغ طولها 1281 كيلو مترا، مع نظافة ومتابعة 14 جسرا قائما، ضمن مشاريع صيانة، موضحا أن تكلفة أعمال الصيانة تصل إلى 68.092.917.12 ريال.

حزمة مشاريع

وأوضح الفرع، في تقرير عن تهيئة البنية التحتية ومشاريع الصيانة والتشغيل بطرق محافظة حفر الباطن، أن الوزارة تنفذ حاليا حزمة من المشاريع بالمحافظة، تتمثل في مشروع إكمال طريق رماح شوية الصداوي، وربطه مع طريف السفانية القاعدة، إضافة إلى مشروع إنشاء طريق من مدينة الملك خالد العسكرية إلى تقاطع دغيليب الوجعان، ومشروع ربط طريق الملك فيصل بطريق الملك فهد «طريق حفر الباطن النعيرية»، بطول 9.2 كم، ومشروع تحسين وتطوير طريق حفر الباطن رفحاء بطول 30 كم، ومشروع تنفيذ أعمال درء مخاطر السيول، ورفع منسوب طريق رفحاء/ لينة/ سامودة وطريق الأرطاوية/ حفر الباطن وعمل حمايات للميول الجانبية.

مواقع متضررةتأتي هذه المشروعات مع حزمة مشاريع أخرى تجاوزت قيمتها قرابة الـ 59 مليون ريال، شملت مشروعات إصلاح مواقع متضررة في طريق النعيرية رفحاء بطول 15 كم، بقيمة 31.9 مليون ريال، وطريق السفانية القاعدة رفحاء لينة سامودا بطول 29.85 كم، بقيمة 15.2 مليون ريال، وطريق النعيرية معرج السوبان حفر الباطن بطول 6.25 كم، بقيمة 5.2 مليون ريال، ومشروع مبنى فرع إدارة الطرق حفر الباطن بقيمة 6.7 مليون ريال.

مخاطر السيولوبين فرع النقل أن جهوده الحثيثة نحو تحقيق المستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تستهدف الوصول للمركز السادس عالميا في ترابط شبكة الطرق، والحفاظ على ريادة المملكة عالميا، متابعا: من خطط الوزارة بالمحافظة، العمل على رفع جودة عدد من الطرق الرئيسية، وتحسين مستوى الخدمة عليها، مع تنفيذ أعمال لدرء مخاطر السيول.