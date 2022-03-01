شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية قبرص يصل الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس، والوفد المرافق له، إلى الرياض أمس، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي «الوزير المرافق»، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس، ومندوب عن المراسم الملكية.