شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار قطان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية غينيا كوناكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، أمس، وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي والغينيِّين بالخارج في جمهورية غينيا د. موريساندا كوياتي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى غينيا كوناكري.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا وسيراليون د. حسين بن ناصر الدخيل الله.