شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح مشروع إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أمس، مشروع إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة، رفعا لكفاءة المطار، وتحقيق أعلى مستويات السلامة، وتسهيلا للوصول ودعم الروابط الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران، بما يتوافق مع اشتراطات أنظمة الملاحة الدولية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني: بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، تشرفت بالمشاركة في افتتاح مطار الغيضة، ونشعر بالفخر والسعادة والسرور أن مطار الغيضة أصبح مهيأ ومؤهلا بكل الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لاستقبال مختلف أنواع الطائرات، ويمتلك كل أنواع التقنيات اللازمة لسلامة وأمن وصول هذه الطائرات، بدءا من البرج، مرورا بعربات الإطفاء والإسعاف وكل التجهيزات داخل المطار.

وأضاف: هذا المشروع يحقق لأبناء المهرة طموحهم ويخفف عنهم أعباء السفر لمناطق تبعد على الأقل مسافة 500 كيلومتر، ونرفع شكرنا للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، وأيضا نشكر الأشقاء في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلا بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر.

وأوضح مساعد المشرف العام على البرنامج م. حسن العطاس، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أجرى اختبارات أنظمة الملاحة الجوية وأنظمة الاتصالات بالتعاون مع الشركات المعتمدة دوليا، ونفذ إجراءات الفحص الجوي وإجراءات اختبارات الطيران اللازمة، وقال إن البرنامج حرص على تزويد المطار بأجهزة الأمتعة، وسيارة إسعاف بكامل احتياجاتها الطبية والإسعافية، وعربة إطفاء تطابق مواصفاتها توصيات سلامة المطارات ومكافحة الحرائق من منظمة الطيران المدني الدولي، دعما لأنظمة السلامة في المطار.

وقال وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي م. طارق عبده علي: شهدنا افتتاح مطار الغيضة الدولي بعد إعادة تأهيله من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي عمل بحلة رائعة، ورأينا وصول أول رحلة طيران، والمطار الآن جاهز لاستقبال شركات الطيران ومكتمل وآمن لجميع الشركات.