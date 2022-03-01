شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني يلغي فحص PCR للمواطنين ومرافقيهم القادمين من أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً جديداً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بما يشمل الطيران العام والخاص، بشأن استثناء المواطنين ومرافقيهم من غير المواطنين القادمين من أوكرانيا من فحص PCR.

ونصَّ التعميم على أنه يجب على شركات الطيران استثناء المواطنين ومرافقيهم من غير المواطنين القادمين من أوكرانيا إلى المملكة من إجراء فحص PCR على أن يتم عمل فحص كورونا لعينة تؤخذ خلال 48 ساعة بعد وصولهم إلى المملكة.

وشدَّدت الهيئة على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة، يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسَتُتَّخَذُ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.