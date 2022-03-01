شكرا لقرائتكم خبر عن البياري يتفقد جناح الوزارة بمعرض الدفاع العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد البياري، أمس، بجولة تفقدية لجناح وزارة الدفاع والفعاليات المصاحبة لها بمعرض الدفاع العالمي 2022م، الذي سيقام في الرياض في الفترة 6 - 9 مارس 2022م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وسط مشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

واطلع على آخر التجهيزات والترتيبات النهائية لجناح وزارة الدفاع قبل الافتتاح الرسمي، وعلى خطة العروض الثابتة الأرضية والعروض الجوية، مستمعا إلى تقرير مفصل من فرق العمل لجميع الأعمال والمهام المتعلقة بها.

رافقه في الجولة التفقدية المدير العام لمكتب وزير الدفاع د. هشام آل الشيخ، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد عسيري، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، والمدير العام للإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي اللواء عطية المالكي، والمدير العام للإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي عبدالرحمن السلطان، والمدير العام لإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة اللواء الركن سطم بن طوالة، وعدد من منسوبي وكالات وزارة الدفاع.