شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع ينقل تحيات القيادة لولي عهد أبو ظبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، في أبو ظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ولسمو الشيخ محمد بن زايد، وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار، فيما حمّل الشيخ محمد بن زايد الأمير خالد بن سلمان، تحياته إلى قيادة المملكة.

وبحث الأمير خالد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، خلال لقائهما، العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات، والتعاون الإستراتيجي، والعمل المشترك بين البلدين، في المجال الدفاعي العسكري، وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد آل نهيان، كما حضره من الجانب السعودي، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن سيف.