شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يستعرض الجهود الإغاثية مع مفوضية الأمم المتحدة وجيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، بمقر المركز في الرياض، أمس، مع الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد خليفة، الجهود الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز للدول المنكوبة في أرجاء العالم خصوصًا في اليمن، وما قامت به المملكة من جهود تجاه اللاجئين اليمنيين والسوريين ولاجئي أقلية الروهينجا في بنجلاديش، بالإضافة إلى البرامج التنفيذية المشتركة التي وقّعها المركز مع المفوضية والجاري تنفيذها، والتطرق إلى أهم التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ البرامج وسبل تذليلها.

وأعرب خليفة عن إعجابه بالشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في سبيل خدمة اللاجئين والنازحين في المنطقة وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

من ناحية أخرى استعرض د. الربيعة، مع وزير الصحة في جمهورية جيبوتي د. أحمد روبله عبدالله، مستجدات المشاريع الصحية المزمع تنفيذها في جمهورية جيبوتي وسبل إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر المهنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية هناك.

وقدم وزير الصحة الجيبوتي شكره الجزيل للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - على مجمل المساعدات المقدمة للقطاع الطبي في بلاده، مبينًا أن تلك المساعدات أسهمت بتحسين قدرات وزارة الصحة في خدمة المرضى والمصابين والعناية بهم.