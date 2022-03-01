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رصد 83 مخالفة بالأسواق

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 997 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن إغلاق منشأة واحدة مخالفة، وضبط 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس المستجد وتطبيق «توكلنا»، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها استقبلت عبر مركز 940، 6 بلاغات، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق «توكلنا». وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة «ممتثل».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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