شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 83 مخالفة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 997 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن إغلاق منشأة واحدة مخالفة، وضبط 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق «توكلنا»، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها استقبلت عبر مركز 940، 6 بلاغات، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق «توكلنا». وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة «ممتثل».