شكرا لقرائتكم خبر عن معرض تعريفي عن آفاق الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة فعاليات مؤتمر الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم، والذي صاحبه معرض بعنوان «الذكاء الاصطناعي في التصميم».

واستهدف المعرض التعريف بالتخصصات الرقمية ونشر ثقافة التدريب التقني والرقمي بمجال الذكاء الاصطناعي واستعراض بعض مشاريع متدربات الكلية التقنية الرقمية، والتي تتمركز حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التصميم والتعرف على التقنيات الحديثة في الابتكار والذكاء الاصطناعي وذلك لتطوير البيئة التدريبية بما يتناسب معه وأخيرا التعرف على واقع الابتكار والذكاء الاصطناعي وآفاقه المستقبلية وتبادل الخبرات مع المختصين.

وشاركت جهات عدة في المعرض وصرحت العميدة م. حياة الغامدي، بأن المشاركة كانت في كيفية إظهار ربط المجال الرقمي بالابتكار والذكاء الاصطناعي.